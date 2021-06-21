عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لحوار جاد لإنهاء الانقسام الداخلي

رام الله - (د ب أ)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، الفصائل الفلسطينية إلى العودة فورا إلى حوار جاد لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007.

وقال عباس خلال افتتاح المجلس الثوري لحركة "فتح" في مدينة رام الله "بوحدتنا الوطنية الصلبة سنسقط كل المؤامرات التي تحاك لضرب جبهتنا الداخلية، وسنحمي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".

وأضاف "سنواصل جهودنا الحثيثة لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية،

وأدعو حركتي فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي إلى العودة فوراً إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام ".

وحث عباس على "بناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".

وأكد عباس "نحن على تواصل تام مع أشقائنا في مصر والأردن وقطر وباقي الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة".

وتابع "قلنا ونقول إن دولة فلسطين هي العنوان الشرعي لإعادة الإعمار، وذلك يتطلب وقفًا كاملاً وشاملاً للعدوان الإسرائيلي".