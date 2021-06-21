Masrawy logo white

السودان يُجدد طلب استبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن "يونيسفا"

08:14 م الإثنين 21 يونيو 2021
السودان يُجدد طلب استبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن "يونيسفا"

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

جددت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، طلب حكومة السودان لاستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن "قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في آبيي" (يونيسفا) بقوات أخرى، نظرا إلى "المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا وفقدان قواتها صفة الحيادية وهي شرط أساسي لانجاز مهام البعثة".

والتقت المهدي، اليوم /الإثنين/ في الخرطوم، مع جراهام ميتلاند مدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له للتباحث حول بعثة "يونيسفا" ومنطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان).

ورحبت وزيرة الخارجية السودانية بالوفد، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به بعثة "يونيسفا" لحفظ السلام في منطقة آبيي.

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها حكومة السودان لحل الخلاف حول المنطقة مع دولة جنوب السودان ودياً وذلك عبر تفعيل دور الآليات المشتركة لمراقبة الحدود واللجنة السياسية الأمنية المشتركة وفتح المعابر بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
مريم الصادق المهدي وزارة خارجية السودان القوات الإثيوبية يونيسفا السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
532

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

456

متعافون اليوم

277288

إجمالي الإصابات

15859

إجمالي الوفيات

205613

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من وزير النقل لـ"مصراوي" على حادث قطار حلوان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا