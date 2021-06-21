السودان يُجدد طلب استبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن "يونيسفا"

الخرطوم - (أ ش أ):

جددت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، طلب حكومة السودان لاستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن "قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في آبيي" (يونيسفا) بقوات أخرى، نظرا إلى "المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا وفقدان قواتها صفة الحيادية وهي شرط أساسي لانجاز مهام البعثة".

والتقت المهدي، اليوم /الإثنين/ في الخرطوم، مع جراهام ميتلاند مدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له للتباحث حول بعثة "يونيسفا" ومنطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان).

ورحبت وزيرة الخارجية السودانية بالوفد، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به بعثة "يونيسفا" لحفظ السلام في منطقة آبيي.

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها حكومة السودان لحل الخلاف حول المنطقة مع دولة جنوب السودان ودياً وذلك عبر تفعيل دور الآليات المشتركة لمراقبة الحدود واللجنة السياسية الأمنية المشتركة وفتح المعابر بين البلدين.