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كندا تبدأ تخفيف قيود السفر للحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا

06:56 م الإثنين 21 يونيو 2021
كندا تبدأ تخفيف قيود السفر للحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا

كندا

أوتاوا 21 حزيران/يونيو (د ب أ)

أعلنت الحكومة الكندية تخفيف قيود السفر المتعلقة بفيروس كوفيد-19 للأشخاص الذين تلقوا تطعيما كاملا، وسط تحذيرات من أن العودة إلى فتح الحدود بالكامل سوف تستغرق فترة أطول.

أوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيان لحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين جاء فيه أن الكنديين والسكان الذين حصلوا على تطعيم كامل سوف يُعفون من شرط الإقامة ثلاثة أيام في فندق ومن الخضوع لحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصول البلاد. وسوف يظل ينبغي على المسافرين أن يكون معهم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا قبل رحلتهم والخضوع لاختبار ثان عند الحدود.

ويشار إلى أن هذه الخطوة –التي تدخل حيز التنفيذ في الخامس من يوليو- هي أول خطوة تدريجية لتخفيف القيود وسط نفاد الصبر على نحو متزايد بانتظار إعادة الحكومة فتح الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وقالت سلطة الحدود الكندية أمس الأحد إن إعادة فتح الحدود بشكل كامل لن تحدث حتى يتلقى 75 % من الكنديين تطعيما كاملا. يشار إلى أن أطول حدود غير محمية في العالم مغلقة أمام أغلب التنقلات منذمارس 2020. ومددت الحكومة يوم الجمعة القيود حتى 21 يوليو على الأقل.

كندا فيروس كورونا الحكومة الكندية جاستن ترودو

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