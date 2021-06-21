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وزير الخارجية الجزائري يهنئ جوتيريش بإعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة

06:34 م الإثنين 21 يونيو 2021
وزير الخارجية الجزائري يهنئ جوتيريش بإعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة

صبري بوقدوم

الجزائر - (أ ش أ):

هنأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الاثنين، أنطونيو جوتيريش بمناسبة اعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة.

وقال بوقدوم -في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي - "أجدد التهاني لأنطونيو جوتيريش بمناسبة اعادة انتخابه في منصب الامين العام للامم المتحدة"، مؤكدا دعم الجزائر التام واستعدادها الكلي لمواصلة العمل معه في سبيل مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت يوم الجمعة الماضي قرارا بتعيين الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش لفترة ثانية في المنصب.

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صبري بوقدوم الجزائر أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة

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