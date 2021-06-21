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رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد دعمه للسلم المجتمعي بجنوب كردفان

05:55 م الإثنين 21 يونيو 2021
رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد دعمه للسلم المجتمعي بجنوب كردفان

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعمه الكامل لتحقيق السلم المجتمعي في ولاية جنوب كردفان.

وأطلع البرهان، على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى القضايا المعيشية وسير الموسم الزراعي وجهود حكومة الولاية لتذليل الصعاب التي تواجهه.

وأوضح والي جنوب كردفان الدكتور حامد البشير إبراهيم، في تصريح صحفي، عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة اليوم الاثنين، أن اللقاء استعرض باستفاضة الأوضاع الأمنية والصراعات القبلية في المنطقة الشرقية، بمحلية قدير، وضرورة استعادة السلم الإجتماعي فيها.

وأكد أهمية مساندة القوات المسلحة للولاية، من خلال تكثيف وجودها بالمنطقة لاستعادة الاستقرار الأمني، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة تعهد بتقديم كل ما يمكن أن يساهم في تأمين حياة وممتلكات مواطني الولاية.

وبشأن المصالحات القبلية، أكد الدكتور حامد البشير، أنهم بصدد تنظيم مؤتمر للصلح بين القبائل المتصارعة فى محلية قدير، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء يضم الإدارات الأهلية القومية من كل السودان للترتيب لعقد المؤتمر الجامع بالولايه بدعم من رئيس مجلس السيادة، لترسيخ السلم الاجتماعي والمجتمعي بين المكونات المختلفة فى ولاية جنوب كردفان، خاصة فى المنطقة الشرقية.

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عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني جنوب كردفان الخرطوم

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