وزير الخارجية القطري يتسلم أوراق اعتماد أول سفير للسعودية منذ المقاطعة

الدوحة - (د ب أ):

تسلم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الاثنين نسخة من أوراق اعتماد الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير السعودية الجديد لدى البلاد.

ووفقا لبيان للخارجية القطرية، أعرب وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وهذا هو أول سفير سعودي إلى قطر منذ أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وتوصلت قمة خليجية عقدت في يناير الماضي إلى اتفاق على إنهاء المقاطعة، مع التأكيد على وحدة الصف وإعلاء المصلحة المشتركة والمصالح العليا والعمل على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات.

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بعد القمة السعودية في مايو الماضي، وتم التركيز على الجهود المبذولة بشأن التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره.