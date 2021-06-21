هجوم على قوة برخان الفرنسية في مالي يسفر عن عدة إصابات

بامكو - (أ ش أ):

تعرضت القوات الفرنسية المشاركة في عملية (برخان) في شمال مالي اليوم /الإثنين/ لهجوم على بعد 160 كيلومترًا جنوب بلدة جاو الشمالية الرئيسية؛ بما أسفر عن إصابة عدد من القوات الفرنسية والمدنيين الماليين.

ونقل راديو فرنسا الدولي عن مصادر بالمنطقة - لم تكشف عن هويتها - القول إن الهجوم نفذه مسلحين باستخدام سيارة مفخخة، واستهدف سيارة تابعة لقاعدة (برخان) في ضواحي بلدة جوسي المالية على مقربة من المركز الطبي (آن ماري سالومون)، الذي يحمل اسم الراهبة الفرنسية التي أقامته لعلاج السكان المحليين.

وأشارت المصادر إلى أن الجنود الفرنسيين ردوا على الهجوم على الفور، بدعم من طائرات الهليكوبتر من طراز (تايجر) و(ميراج 2000)، حيث قُتل عدد من المفجرين الانتحاريين منفذي الهجوم.