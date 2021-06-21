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أول سفير سعودي في قطر بعد إعادة العلاقات بين البلدين

03:48 م الإثنين 21 يونيو 2021
أول سفير سعودي في قطر بعد إعادة العلاقات بين البلدين

سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى قطر الأمي

الدوحة- (أ ف ب):

تسلم وزير خارجية قطر الإثنين رسميا أوراق اعتماد سفير السعودية، بعد أن أعادت الدولتان الخليجيتان العلاقات بينهما في يناير بعد خلاف مرير استمر ثلاث سنوات.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تسلم الإثنين "نسخة من أوراق اعتماد" السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وبحسب الوكالة فإن وزير الخارجية تمنى " لسعادة السفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات".

قطعت السعودية مع حليفاتها البحرين والإمارات ومصر العلاقات مع الدوحة في يونيو 2017 عقب اتهامها بالقرب من إيران ودعمها جماعات متطرفة، وهي مزاعم نفتها قطر.

لكن في يناير اتفقت هذه الدول على إعادة علاقاتها مع قطر بعد جهود دبلوماسية بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ حصول المصالحة، اتُخذت خطوات حذرة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها، بما في ذلك استئناف السفر الجوي وإعادة فتح الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.

هذا المحتوى من

AFP
الدوحة وزير خارجية قطر السعودية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

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