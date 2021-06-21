Masrawy logo white

المبعوث الأمريكي إلى كوريا الشمالية يقترح لقاء مع بيونجيانج "في أي مكان وأي وقت"

01:57 م الإثنين 21 يونيو 2021
المبعوث الأمريكي إلى كوريا الشمالية يقترح لقاء مع بيونجيانج "في أي مكان وأي وقت"

المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية سونغ كيم

واشنطن- (أ ف ب):

اقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية سونغ كيم الاثنين من سيول لقاء ممثلين عن بيونج سانغ "في أي مكان وأي وقت بدون شروط مسبقة".

يأتي اقتراح سونغ كيم بعد ثلاثة أيام من تصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي قال إن بلاده يجب أن تكون مستعدة "للحوار كما للمواجهة" مع الولايات المتّحدة.

وكان ذلك أول رد فعل من جانب بيونجيانج على سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن العلاقات مع بيونجيانج.

تعهّدت الإدارة الأمريكية بتبني "نهج عملي ومكيّف"، خصوصاً على الصعيد الدبلوماسي، يهدف خصوصاً إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية والبالستية.

قال المبعوث الأمريكي أثناء زيارة تستمرّ خمسة أيام إلى كوريا الجنوبية، حليفة واشنطن، "لا نزال نأمل بأن تستجيب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل إيجابي لجهودنا في سبيل التوعية ولاقتراحنا عقد لقاء في أي مكان وأي وقت بدون شروط مسبقة".

الأسبوع الماضي، أقرّ الزعيم الكوري الشمالي بأن بلده يشهد "وضعاً غذائياً مضطرباً".

أكدت قناة "كاي سي تي في" الرسمية الأحد أن كيم جونغ أون ومسؤولين كبارًا يعتزمون اتخاذ "تدابير عاجلة" لمواجهة "الأزمة الغذائية الحالية" التي تشهدها البلاد.

منذ وقت طويل، تواجه كوريا الشمالية التي تثقل كاهلها عقوبات دولية كثيرة فُرضت عليها رداً على برامجها العسكرية المحظرة، نقصاً حاداً في الأغذية.

والعام الماضي كانت كوريا الشمالية من بين أولى الدول التي فرضت قيوداً صحية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، من بينها إغلاق الحدود في وقت مبكر جداً، خصوصاً مع جارتها الصين.

ويؤكد النظام الكوري الشمالي أن الوباء لم يصل إلى أراضيه، الأمر الذي يشكك به عدد كبير من الخبراء.

وتراجعت التجارة تدريجياً مع بكين الداعم الاقتصادي والدبلوماسي الأول لنظام بيونجيانج.

وحثّ المبعوث الأمريكي الخاص أعضاء مجلس الأمن الدولي، والصين أحد أعضائه، على التطبيق الصارم للقرارات المتخذة ضد بيونجيانج وتنصّ على الحدّ من عمليات استيراد كوريا الشمالية للنفط وكذلك تصديرها الفحم والنسيج والسمك من بين بضائع أخرى.

وصرّح "نحثّ أيضاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خصوصاً الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، على القيام بالأمر نفسه لمواجهة التهديد الذي تمثله جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية للمجتمع الدولي".

هذا المحتوى من

AFP
كوريا الشمالية بيونجيانج سونغ كيم الزعيم الكوري الشمالي

الخبر التالى:

انتخابات إثيوبيا 2021: أبي أحمد يواجه أول اختبار انتخابي مع استمرار الصراع في تيجراي

كورونا.. لحظة بلحظة

532

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

456

متعافون اليوم

277288

إجمالي الإصابات

15859

إجمالي الوفيات

205613

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا