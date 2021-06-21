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دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك V" تبدأ في يوليو القادم على المراهقين في موسكو

12:32 م الإثنين 21 يونيو 2021
دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك V" تبدأ في يوليو القادم على المراهقين في موسكو

لقاح سبوتنيك-V

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت نائب عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أن دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك V" على المراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ستبدأ في مركز "جاماليا" للأوبئة مطلع شهر يوليو المقبل.

وقالت راكوفا للصحفيين اليوم الاثنين "ستبدأ في العاصمة الروسية في مطلع شهر يوليو القادم دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك V" للناشئين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما ".

وأضافت:" بناءً على النتائج سيكون من الممكن اتخاذ قرار بشأن إدراج المراهقين في برنامج التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن 350 من المتطوعين سيشاركون في هذه الدراسة.

وكانت راكوفا قد أعلنت الأربعاء الماضي أنه بدون استكمال المناعة الجماعية لن يكون من الممكن وقف القفزة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو .

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