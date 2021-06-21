Masrawy logo white

الأردن: بدء المحاكمة في قضية الفتنة في جلسة سرية

12:16 م الإثنين 21 يونيو 2021
الأردن: بدء المحاكمة في قضية الفتنة في جلسة سرية

محكمة أمن الدولة في الأردن

وكالات:

بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بـ"قضية الفتنة" باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين، وقررت أن تكون الجلسة سرية، حسبما أوضحت وكالة عمون الإخبارية.

ومنعت المحكمة دخول وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، إلى قاعة المحكمة.

ووصلت صباح اليوم إلى محكمة أمن الدولة مركبات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يعتقد أنها مرتبطة بقضية الفتنة.

وتواجد مندوبو وسائل الإعلام أمام محكمة أمن الدولة منذ صباح اليوم الاثنين، بانتظار بدء جلسة المحاكمة.

ووجهت المحكمة في وقت سابق تهم جناية "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني.

محكمة أمن الدولة في الأردن الأردن قضية الفتنة جلسة سرية

الخبر التالى:

دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك V" تبدأ في يوليو القادم على المراهقين في موسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
532

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

456

متعافون اليوم

277288

إجمالي الإصابات

15859

إجمالي الوفيات

205613

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا