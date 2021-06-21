الأردن: بدء المحاكمة في قضية الفتنة في جلسة سرية

وكالات:

بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بـ"قضية الفتنة" باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين، وقررت أن تكون الجلسة سرية، حسبما أوضحت وكالة عمون الإخبارية.

ومنعت المحكمة دخول وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، إلى قاعة المحكمة.

ووصلت صباح اليوم إلى محكمة أمن الدولة مركبات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يعتقد أنها مرتبطة بقضية الفتنة.

وتواجد مندوبو وسائل الإعلام أمام محكمة أمن الدولة منذ صباح اليوم الاثنين، بانتظار بدء جلسة المحاكمة.

ووجهت المحكمة في وقت سابق تهم جناية "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني.