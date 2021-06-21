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الهند تعلن ظهور طفرة جديدة لكورونا

12:15 م الإثنين 21 يونيو 2021
الهند تعلن ظهور طفرة جديدة لكورونا

فيروس كورونا في الهند

وكالات:

قالت سلطات ولاية ماهاراشترا الهندية، إنه تم اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها اسم "دلتا بلس" (B.1.617.2.1)حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف الدكتور ت ب لاهان رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي، في حديث تلفزيوني: "وجدنا دلتا بلس في مدن نافي مومباي وبالغاري وراتناجيري. بعد ذلك أرسلنا المزيد من العينات للتحليل وننتظر التقارير حول ذلك".

وذكر المسؤول الهندي، أنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة راتناجيري الساحلية، وخلال ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى اثنين من المصابين. ولمنع انتشار الطفرة الجديدة، أنشأت السلطات مناطق احتواء وتم تطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها.

في 5 أكتوبر 2020 تم اكتشاف سلالة B.1.617 في ولاية ماهاراشترا الهندية، ومؤخرا ظهرت هذه السلالة في العديد من البلدان. ووفقا للأطباء المحليين، قد تكون هذه الطفرة أحد أسباب الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند.

سابقا تم اكتشاف ثلاثة أنواع فرعية من هذه السلالة - B.1.617.1 وB.1.617.2 و B.1.617.3 ، وتتميز الأنواع الفرعية الجديدة بوجود طفرةK417N في بروتين سبايك، الذي يمكن أن يقلل من نشاط المصل والأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض ومن ثم تطعيمهم. وتم اكتشاف هذه السلالة لأول مرة في أوروبا في مارس من هذا العام.

فيروس كورونا في الهند الهند سلالة جديدة من فيروس كورونا دلتا بلس

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