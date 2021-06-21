البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء

ستوكهولم- (أ ش أ):

صوت البرلمان السويدي اليوم الإثنين لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، في سابقة تاريخية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه بات الآن أمام لوفين أسبوعا ليقرر ما إذا كان سيستقيل أو يدعو إلى انتخابات مبكرة، لافتة إلى أن لوفين ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقد تولي مقاليد السلطة في البلاد منذ عام 2014.

ويعد هذا الحدث تاريخيا نظرا إلى أنه يحدث لأول مرة في تاريخ السويد، حيث شهدت البلاد في السابق عدة محاولات لسحب الثقة لكن لم تنجح أي منها.