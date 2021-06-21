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رئيس الوزراء اليوناني يبحث في القاهرة التطورات الإقليمية والدولية

11:43 ص الإثنين 21 يونيو 2021
رئيس الوزراء اليوناني يبحث في القاهرة التطورات الإقليمية والدولية

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

القاهرة- (د ب أ):

وصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء اليوناني الذي يقوم بزيارة لمقر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في الإسكندرية للروم الارثوذكس ولقاء البابا "ثيودروس الثاني" بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس وذلك بمقر بطريركية الاسكندرية .

وكان الرئيس السيسي تلقى فى 17 مارس الماضي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليونانى تناولا فيه متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبي.

كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني اليونان الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر

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