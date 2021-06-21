رئيس وزراء الهند: اليوجا تمنحنا القوة فى مواجهة كورونا

نيودلهي- (د ب ا):

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين إن اليوجا أصبحت مصدر قوة داخلية بين المواطنين في ظل جائحة كورونا، كما أنها عززت بداخلهم الايمان بأنهم يمكنهم التغلب على الفيروس.

ونقلت شبكة " ان دي تي في " الهندية عن مودي القول في اليوم العالمي السابع لليوجا " اليوجا أظهرت لنا الطريق للانتقال من الضغط إلى القوة ومن السلبية إلى الابداع".

وأضاف" عندما ظهر فيروس كورونا، لم تعد هناك دولة مستعدة لمواجهته. وفي ذلك الوقت أصبحت اليوجا مصدر قوة داخلية".

وأوضح أن العاملين في مجال الرعاية الصحية أخبره أنهم جعلوا اليوجا أداة لمواجهة الفيروس.

وتابع" اليوجا لا تركز فقط على الصحة البدنية ولكن العقلية أيضا. خلال جائحة كورونا، تجرى عدة دراسات تبحث في مزايا اليوجا لأجسامنا ومناعتنا. نحن نرى أنه يتم ممارسة اليوجا وتمارين التنفس قبل بداية الدروس التعليمية عبر شبكة الانترنت. هذا يساعد الأطفال على مكافحة الفيروس".

ويشار إلى أنه يتم الاحتفال سنويا باليوم العالمي لليوجا في 21 يونيو. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت بالاجماع عام 2014 مشروع قرار لجعل 21 يونيو يوما عالميا لليوجا. وقد حظى مشروع القرار بتأييد 177 دولة.