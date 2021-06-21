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مسلمو الإيجور: عمران خان يثير جدلا واسعا

10:38 ص الإثنين 21 يونيو 2021
مسلمو الإيجور: عمران خان يثير جدلا واسعا

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

كابول- (بي بي سي):

أثار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان جدلا واسعا بعدما أدلى بتصريحات حول العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان وطريقة تعامل الصين مع مسلمي الإيجور.

وقال خان، في مقابلة مع موقع أكسيوس، إنه لن يسمح للولايات المتحدة بأن تستخدم باكستان قاعدة للعمليات في أفغانستان.

وتساءل عن سبب اهتمام العالم بما يحدث في إقليم شينجيانغ، في وقت يتجاهل ما تفعله الهند في كشمير.

وأثارت التصريحات جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وباكستان.

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عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني مسلمو الإيجور باكستان

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