مسلمو الإيجور: عمران خان يثير جدلا واسعا
كابول- (بي بي سي):
أثار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان جدلا واسعا بعدما أدلى بتصريحات حول العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان وطريقة تعامل الصين مع مسلمي الإيجور.
وقال خان، في مقابلة مع موقع أكسيوس، إنه لن يسمح للولايات المتحدة بأن تستخدم باكستان قاعدة للعمليات في أفغانستان.
وتساءل عن سبب اهتمام العالم بما يحدث في إقليم شينجيانغ، في وقت يتجاهل ما تفعله الهند في كشمير.
وأثارت التصريحات جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند وباكستان.
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