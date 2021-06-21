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الهند تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:22 ص الإثنين 21 يونيو 2021
الهند تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي-أ ش أ:

سجل المجلس الهندي للأبحاث الطبية، اليوم الإثنين، 53 ألفا و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في الهند إلى 29 مليونا و935 ألفا و221 شخصا.. في حين تم تسجيل 1422 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 388 ألفا و135 حالة.

وأشارت إلى أن 78 ألفا و190 حالة تعافت من المرض خلال نفس الفترة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 28 مليونا و844 ألفا و199 حالة.​

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فيروس كورونا الهند كوفيد 19 المجلس الهندي للأبحاث الطبية

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