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مقتل 14 في هجوم لقُطاع الطرق على مركز للشرطة شمال وسط نيجيريا

02:26 ص الإثنين 21 يونيو 2021
مقتل 14 في هجوم لقُطاع الطرق على مركز للشرطة شمال وسط نيجيريا

شرطة نيجيريا

أبوجا-أ ش أ:

أكدت قيادة شرطة في ولاية بينو شمال وسط نيجيريا مقتل 14 من قطاع الطرق في اشتباكات في أعقاب محاولة لقطاع الطرق الهجوم على مركز للشرطة في بلدة كاتسينا ألا بولاية بينوي مساء أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة، كيت أنيني إنه تم اعتقال بعض أفراد العصابات المشتبه بهم في مركز شرطة "كاتسينا ألا" للتحقيقات، وفقا لصحيفة ذا نيشن النيجيرية.

وأضاف أن في أعقاب ذلك شن نحو 50 مسلحا هجوما عنيفا على المركز في محاولة لإطلاق سراح المحتجزين.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن عناصر الفرقة، الذين كانوا في حالة تأهب بالفعل، اشتبكوا مع المسلحين ما تسبب مقتل 14 منهم بينما فر آخرون من بينهم مصابون بالرصاص.​

هذا المحتوى من

Asha
شرطة نيجيريا نيجيريا بلدة كاتسينا ألا أبوجا

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