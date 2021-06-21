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رجل تركي يتخرج من الجامعة في سن 67 عاما

12:21 ص الإثنين 21 يونيو 2021
رجل تركي يتخرج من الجامعة في سن 67 عاما

تعبيرية

أنقرة - (د ب أ):

تخرج رجل تركي من الجامعة في سن 67 عاما، بعد أن اضطر إلى ترك الدراسة لفترة بسبب أوضاع مادية.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد أن التركي "زكي جور" تخرج من قسم الفيزياء بجامعة فرات بولاية إلازيغ شرقي تركيا، والذي بدأ الدراسة فيها قبل 33 عاما.

وسجل "جور" في القسم عام 1988، إلا أنه اضطر لترك الدراسة في السنة الثانية، بسبب ضيق الأوضاع المادية.

وأشارت الوكالة إلى أن "جور" هو أب لـ 4 أولاد، واستأنف دراسته في القسم ذاته عام 2016، ليتخرّج منه العام الحالي.

واحتفل الرجل بتخرجه عبر الواقع الافتراضي، نظرا لعدم إقامة حفلات التخرج في الجامعات التركية، ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأوضح أنه يعتزم مواصلة دراسته في قسم الدراسات العليا.

جامعة فرات تركيا عجوز يتخرج من الجامعة الجامعات التركية

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