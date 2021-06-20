البرازيل تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا و1025 وفاة

برازيليا - (د ب أ):

سجلت البرازيل 44 ألفا و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 17 مليونا و927 ألفا و928 إصابة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن وزارة الصحة البرازيلية.

كما سجلت البلاد 1025 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 501 ألف و825 وفاة.