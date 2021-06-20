المحجوب: إعادة فتح الطريق الساحلي ليس له أبعاد سياسية

وكالات

أكد مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية خالد أن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ليس له أبعاد سياسية.

وقال المحجوب في تصريحات لـ"العربية" السعودية، مساء الأحد، إن فتح الطريق الساحلي يحتاج لإزالة الألغام المزروعة فيه، وسيتم تأمينه من قبل القوات الأمنية لسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية ستبحث خلال الاجتماع الترتيبات النهائية لعملية فتح الطريق الساحلي وبحث تأمين.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أعلن إعادة فتح الطريق الساحلي "مصراتة-سرت" اليوم الأحد بعد إغلاق استمر عامين .