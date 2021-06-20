العراق: القبض على أبرز العناصر الإرهابية في الأنبار

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، اعتقال أبرز العناصر الإرهابية بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية -في بيان- أنه "استناداً إلى معلومات أشارت إلى وجود أحد الإرهابيين البارزين لما كانت تُسمى (كواسر الأنبار) المرتبطة بعصابات (داعش) الإرهابية في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، قامت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية بمراقبة الهدف والقبض عليه بكمين محكم نصب له في إحدى مناطق القضاء المذكور".