مصرع 10 أشخاص في حادث تصادم بولاية ألاباما الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

لقي 9 أطفال وشخص بالغ مصرعهم في حادث تصادم بولاية ألاباما الأمريكية.

وأفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية بأن الحادث وقع على الطريق السريع بولاية ألاباما وانخرطت فيه نحو 15 سيارة، من بينها حافلة كانت تقل 8 فتيات تتراوح أعمارهن بين الرابعة والـ17، وسيارة كان يستقلها أب في التاسعة والعشرين من عمره وابنته البالغة من العمر 9 أشهر، لقوا مصرعهم.

وأشارت الشبكة إلى أن المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، سيرسل 10 محققين إلى مسرح الحادث للتحقيق في أسبابه.

والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة هو (وكالة فدرالية مستقلة مكلفة من قبل الكونجرس الأمريكي بالتحقيق في كل حوادث الطيران المدني بما في ذلك طيران المسافرين التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الحوادث الكبيرة في وسائل النقل الأخرى كالسكك الحديدة والطرق السريعة).