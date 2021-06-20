إقبال ضعيف في الانتخابات الإقليمية في فرنسا

باريس - (د ب أ)

جاءت نسبة الإقبال ضعيفة على غير العادة في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية في فرنسا اليوم الأحد، فيما يمكن أن يكون مؤشرا للإنتخابات الرئاسية الوشيكة، التي ستجرى في الربيع المقبل.

وأفادت وزارة الداخلية بأن 72ر26% من 46 مليون شخص ممن لهم حق التصويت أدلوا بأصواتهم لاختيار المرشحين لمناصب سياسية محلية حتى الساعة 5 مساء (1900 بتوقيت جرينتش) فيما يمكن أن يمثل انخفاضًا قياسيًا.

وتغلق آخر مراكز الاقتراع في إقليمي "جوادلوب" و"مارتينيك" الساعة السادسة مساء (2200 بتوقيت جرينتش)، ومع توقع الإعلان عن أول التوقعات بشأن نسب الأصوات بعد الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

وتنبأت استطلاعات الرأي باحتمال فوز حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان، بحوالي ربع الأصوات، واحتمال فوزه في منطقة واحدة أو عدة مناطق لأول مرة في جولة الإعادة، المقرر أن تجرى في 27 يونيو الجاري.

وخلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في ديسمبر 2015، كان أداء حزب اليمين المتطرف جيدا وتقدم في الجولة الأولى، لكنه فشل في نهاية الأمر في الفوز بأي من المناطق.

وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى تقدم حزب "التجمع الوطني" في خمس من مناطق البر الرئيسي الـ13.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن حزب اليمين المتطرف، بقيادة مارين لو بان، يبدو أنه سيفوز بالسيطرة على منطقة فرنسية واحدة على الاقل، للمرة الأولى على الإطلاق، في انتخابات انطلقت اليوم، في مؤشر على أن حملتها تبنى زخما قبل السباق الرئاسي العام المقبل.

وأشارت استطلاعات رأي أخيرة إلى أن حزب لوبان ربما يفوز بعدد ضئيل من المجالس الإقليمية.