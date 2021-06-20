سفير روسيا بواشنطن يؤكد أهمية إعادة إحياء آليات الحوار بين بلاده وواشنطن

موسكو - (أ ش أ):

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أهمية إعادة آليات الحوار بين بلاده والولايات المتحدة، منتقدا نية واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

وقال أنطونوف - في تصريحات صحفية أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن أحد أهدافنا الرئيسية هو تنفيذ الإعلان المشترك للرئيسين (الروسي والأمريكي) حول الاستقرار الاستراتيجي في أسرع وقت، لكن الأهم أن يتم ذلك بجودة عالية ويأتي بثماره" ، مؤكدا أن الدبلوماسيين الروس مستعدون للعمل من أجل تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية.

وفي تعليقه على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، قال "إن هذه الإشارة ليست تلك التي كان ينتظرها الجميع بعد القمة الروسية الأمريكية .. أظن أن إعادة العلاقات بين بلدينا إلى سابق عهدها وتطبيعها، أمر مستحيل في ظل العقوبات".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قد اتفقا خلال لقائهما في جنيف مؤخرا، على إعادة سفيري البلدين إلى العاصمتين، وعاد إلى واشنطن اليوم /الأحد/ السفير الروسي أنطونوف بعد استدعائه إلى موسكو للتشاور في مارس الماضي، على خلفية تدهور العلاقات الروسية الأمريكية، فيما أعلن السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان عن قرب عودته إلى العاصمة الروسية.