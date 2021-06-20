الجيش اليمني يدمر مجموعة من ميلشيا الحوثي بمأرب

عدن - (أ ش أ):

نفذت وحدات من الجيش اليمني و المقاومة الشعبية، اليوم الأحد، كميناً نوعياً استهدف مجموعة من مليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب محافظة مأرب، وكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال مصدر عسكري في تصريح، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء اليمنية إن الجيش حاصر مجموعة من عناصر المليشيا في جبهة محزام ماس واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وانتهت بسقوط معظم أفراد المجموعة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأضاف أن مدفعية الجيش دمرت طقماً كان في طريقه لتعزيز عناصر المليشيا وسقوط كل من كان على متنه بين قتيل وجريح، كما استهدفت المدفعية مصادر نيران معادية وألحقت بالمليشيا خسائر في العتاد والأرواح.

و في سياق متصل، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، بجبهة الكسارة مواقع وتجمعات المليشيا الإرهابية في مواقع متفرقة في الجبهة، وأسفرت الغارات عن تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في العدد والعدة.