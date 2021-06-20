"يستمر لـ4 أيام".. تفاصيل إغلاق إيران محطة بوشهر النووية

كتب- محمد صفوت:

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأحد، بإغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارئ، وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الإيرانية غلام رخشانيمهر، قوله إن إغلاق المحطة النووية بدأ أمس السبت ويستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام.

وألمح المسؤول الإيراني، في برنامج حواري بالتلفزيون الإيراني مساء اليوم، إلى احتمالية انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة النووية الوحيدة بها، التي تقع في مدينة بوشهر الساحلية.

كشف المسؤول في حواره، عن انخفاض بنحو 1000 ميجاوات في إنتاج الكهرباء في إيران وحاول إلقاء اللوم على العملات الرقمية موضحًا أن استهلاك منتجي العملات الرقمية من الكهرباء يعادل نصف استهلاك طهران.

وفي مارس الماضي، أشار المسؤول النووي الإيراني محمود جعفري، إلى احتمالية توقف المحطة عن العمل لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018، بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتخضع محطة بوشهر النووية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تعلق على الحادث حتى اللحظة.

وبدأ بناء محطة الطاقة النووية بوشهر في عام 1974، وتوقفت الأعمال بها بسبب الثورة الإسلامية عام 1979. وأثناء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات، تعرضت المحطة لهجوم عراقي وتسبب الهجوم في خسائر كبيرة بها. وتم استئناف أعمال البناء مرة أخرى عام 1995 بمساعدة روسيا، وافتتحت في 12 سبتمبر في عام 2011.

وشهدت إيران مطلع يونيو الجاري عدة انفجارات وحوادث غامضة، طال بعضها منشآت نووية ونشب حريق ضخم مصفاة نفطية جنوبي طهران، وسبقه حريق بأكبر سفينة حربية إيرانية غرقت على إثره، وقبل ذلك بساعات، قُتل طياران بسبب خلل فني في طائرة إيرانية مقاتلة.