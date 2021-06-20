Masrawy logo white

مسؤول إيراني: اقتربنا من إحياء الاتفاق النووي أكثر من أي وقت مضى

07:11 م الأحد 20 يونيو 2021
مسؤول إيراني: اقتربنا من إحياء الاتفاق النووي أكثر من أي وقت مضى

سيد عباس عراقجي

فيينا - (بي بي سي)

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، رئيس الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي "سيد عباس عراقجي" : لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، لكن ردم الهوة بيننا وبين الاتفاق يتطلب اتخاذ قرارات معظها تقع على عاتق الأطراف الأخرى.

وصرح عراقجي بأن المفاوضات ستتوقف لفترة، دون تحديد موعد جديد لاستئنافها، وقال التوقف ليس لغرض التشاور فحسب وإنما بهدف اتخاذ القرارات.

هذا المحتوى من

سيد عباس عراقجي فيينا الاتفاق النووي الإيراني إيران

الخبر التالى:

عمدة مانشستر: شمال غرب بريطانيا يمر بأحدث موجة لكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إيطاليا على صدارة المجموعة.. وسويسرا تضرب تركيا وتنتظر "الثوالث"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا