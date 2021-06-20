مسؤول إيراني: اقتربنا من إحياء الاتفاق النووي أكثر من أي وقت مضى

فيينا - (بي بي سي)

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، رئيس الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي "سيد عباس عراقجي" : لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، لكن ردم الهوة بيننا وبين الاتفاق يتطلب اتخاذ قرارات معظها تقع على عاتق الأطراف الأخرى.

وصرح عراقجي بأن المفاوضات ستتوقف لفترة، دون تحديد موعد جديد لاستئنافها، وقال التوقف ليس لغرض التشاور فحسب وإنما بهدف اتخاذ القرارات.