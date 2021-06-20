إعلان الحجر الصحي الشامل في 4 ولايات في تونس

تونس - (د ب ا)

أعلنت رئاسة الحكومة في تونس عن فرض حجر صحي شامل في أربع ولايات اعتبارًا من اليوم الأحد في ظل زيادات سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويشمل الحجر الصحي ولايات القيروان وباجة وسليانة وزغوان، حيث فاقت نسبة الزيادات في الإصابات عتبة 400 لكل 100 ألف ساكن خلال فترة 14 يوما الأخيرة، بحسب بيانات رسمية.

وتعتبر ولاية القيروان أكثر المناطق تضررا مع تسجيلها لمئة حالة وفاة الشهر الجاري، في وقت يواجه فيه قطاع الصحة العمومية في الجهة انهيارا بسبب النقص الشديد في أسرة الانعاش والاكسيجين.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد ارسال مستشفى عسكري ميداني إلى القيروان فيما دفعت الحكومة بعدد إضافي من الأسرة لمواجهة الضغط الكبير على المستشفى المركزي.

وتشهد تونس وضعا وبائيا مقلقا فيما تعول الحكومة على تسريع حملة التطعيم البطيئة حتى الآن، للحد من تفشي العدوى بالفيروس لا سيما السلالة البريطانية المتحورة.

وتعهدت منظمة الصحة العالمية بتوفير إمدادات أكبر من اللقاحات لتونس على امتداد الأشهر المقبلة كحل عاجل لاحتواء موجة خطيرة من الوباء.