Masrawy logo white

إعلان الحجر الصحي الشامل في 4 ولايات في تونس

06:45 م الأحد 20 يونيو 2021
إعلان الحجر الصحي الشامل في 4 ولايات في تونس

فيروس كورونا في تونس

تونس - (د ب ا)

أعلنت رئاسة الحكومة في تونس عن فرض حجر صحي شامل في أربع ولايات اعتبارًا من اليوم الأحد في ظل زيادات سريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويشمل الحجر الصحي ولايات القيروان وباجة وسليانة وزغوان، حيث فاقت نسبة الزيادات في الإصابات عتبة 400 لكل 100 ألف ساكن خلال فترة 14 يوما الأخيرة، بحسب بيانات رسمية.

وتعتبر ولاية القيروان أكثر المناطق تضررا مع تسجيلها لمئة حالة وفاة الشهر الجاري، في وقت يواجه فيه قطاع الصحة العمومية في الجهة انهيارا بسبب النقص الشديد في أسرة الانعاش والاكسيجين.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد ارسال مستشفى عسكري ميداني إلى القيروان فيما دفعت الحكومة بعدد إضافي من الأسرة لمواجهة الضغط الكبير على المستشفى المركزي.

وتشهد تونس وضعا وبائيا مقلقا فيما تعول الحكومة على تسريع حملة التطعيم البطيئة حتى الآن، للحد من تفشي العدوى بالفيروس لا سيما السلالة البريطانية المتحورة.

وتعهدت منظمة الصحة العالمية بتوفير إمدادات أكبر من اللقاحات لتونس على امتداد الأشهر المقبلة كحل عاجل لاحتواء موجة خطيرة من الوباء.

فيروس كورونا تونس حكومة تونس الحجر الصحي

الخبر التالى:

بايدن يلتقي نظيره الأفغاني لبحث العلاقات بين البلدين الجمعة المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إيطاليا على صدارة المجموعة.. وسويسرا تضرب تركيا وتنتظر "الثوالث"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا