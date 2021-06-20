Masrawy logo white

السعودية: ندرس إعطاء جرعة لقاح ثانية مضادة لكورونا من نوع مختلف

05:54 م الأحد 20 يونيو 2021
السعودية: ندرس إعطاء جرعة لقاح ثانية مضادة لكورونا من نوع مختلف

لقاح كورونا

الرياض - (د ب ا)

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوزارة تدرس إمكانية إعطاء جرعة ثانية من لقاحات مضادة فيروس كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى.

وقال المتحدث، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن هناك دراسات تم فيها إعطاء جرعة ثانية للقاح كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى وبدأت عدة دول تطبيق ذلك.

وأضاف العبدالعالي" إن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا موجود في المملكة، ولا صحة لنفاده".

وأوضح أنه "كلما سارعنا بأخذ اللقاح سنصل للمناعة المجتمعية قبل ظهور أي تحورات".

وتابع أن الخطة الوطنية لمواجهة كورونا تسير بشكلٍ إيجابي وما هو منشود منها.

وشدد العبدالعالي على أن رصد العديد من التحورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا منها يستحق المتابعة والاهتمام.

لقاح كورونا وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي فيروس كورونا

الخبر التالى:

60% من إصابات كورونا في العاصمة البرتغالية بالسلالة "دلتا"

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اليورو.. إيطاليا 0 - 0 ويلز.. سويسرا 2 - 0 تركيا.. حسم التأهل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا