إثيوبيا تشدد قواعد التأشيرات..وسط تقارير عن تجدد القتال في إقليم تيجراي

جوهانسبرج- (د ب أ):

شددت إثيوبيا لوائحها الخاصة بالتأشيرات، للأشخاص الذين يدخلون البلاد، قبل أقل من يوم من إجراء البلاد انتخابات، ووسط تقارير عن تجدد القتال في إقليم "تيجراي ".

وبموجب القواعد الجديدة، يتم تعليق التأشيرات الالكترونية والتأشيرات، الصادرة عند الوصول، بشكل مؤقت، حسب وزارة الداخلية في مطلع الأسبوع الحالي.

وذكرت السلطات أمس السبت أن القوات الحكومية قتلت عشرات المتمردين من جماعة "جيش تحرير أورومو"، من بينهم أحد الزعماء، بإقليم أوروميا وسط البلاد.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.