الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد ولاية رئيس الأركان لعام إضافي

تل أبيب- (د ب أ):

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على تمديد ولاية رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي لعام إضافي.

وكتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع تويتر، أن الحكومة مددت ولاية رئيس الأركان لعام رابع.

ونقل جندلمان عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت القول إن "الجنرال كوخافي سيواصل قيادة الجيش الإسرائيلي في مواجهة التحديات العملياتية التي تواجه دولة إسرائيل".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن وزير الدفاع بيني جانتس القول إن الجيش بقيادة كوخافي حقق "إنجازات عملياتية غير مسبوقة" خلال المواجهات الأخيرة مع فصائل قطاع غزة. وأضاف أنه "يتطلع إلى مواصلة العمل معه لتعظيم قدرات الجيش والاستعداد لكافة التحديات".