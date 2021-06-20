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وزير الخارجية التركي يدعو اليونان إلى "التخلي عن استفزازاتها"

03:46 م الأحد 20 يونيو 2021
وزير الخارجية التركي يدعو اليونان إلى "التخلي عن استفزازاتها"

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأحد اليونان إلى "التخلي عن استفزازاتها" في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن هناك تفاهما بين أنقرة وأثينا بشأن عدم القيام بأية مناورات في بحر إيجه طيلة الموسم السياحي الصيفي.

وأضاف قائلا: "الآن اليونان تعلن إخطار نافتكس (للبحارة) في إيجه، وكذلك تعلن هذا الإخطار في المناسبات الوطنية لتركيا، وهي بذلك تنتهك التفاهم بين البلدين، وعلى أثينا التخلي عن مثل هذه الاستفزازات".

وكان خفر السواحل اليوناني أعلن الأسبوع الماضي أن مركبا ضمن دورية تابعة له تعرض لـ"مضايقات" من قبل قارب تابع لدورية تركية، ما أسفر عن أضرار طفيفة.

مولود تشاووش أوغلو تركيا اليونان أنقرة

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