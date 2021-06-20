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العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني تتعلق بالعلاقات الثنائية

03:28 م الأحد 20 يونيو 2021
العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني تتعلق بالعلاقات الثنائية

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض- (أ ش أ):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، رئيس المراسم الرئاسية ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية بالفلبين، روبرت أريك، والوفد المرافق له.

وجرى - خلال اللقاء - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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Asha
الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي السعودية

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