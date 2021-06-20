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كورونا: إجراءات صارمة في تونس تشمل الإغلاق العام لعدد من الولايات

02:28 م الأحد 20 يونيو 2021
كورونا: إجراءات صارمة في تونس تشمل الإغلاق العام لعدد من الولايات

فيروس كورونا

تونس- (بي بي سي):

أعلنت الرئاسة في تونس، وابتداء من اليوم، الحجر الصحي الشامل وإغلاق الولايات التي تزداد فيها حالات الإصابة عن 400 لكل 100 ألف ساكن.

وتقرر إنشاء مراكز عزل كاملة للحالات الإيجابية وتكثيف حملات التطعيم وتنظيم حملات ميدانية لتقصي المشتبه بإصابتهم، والعمل على توفير الأكسجين في البلاد.

وأدى الوضع الوبائي المتدهور في القيروان إلى تخصيص مستشفى عسكري ميداني لمواجهة الوضع الصحي في الولاية، وأعلنت وزارة الصحة في تونس ارتفاع عدد الوفيات إلى 14 ألف حالة تقريبا، إذ سجلت خلال 24 ساعة 86 وفاة. كما رصدت أكثر من 2000 حالة إصابة في يوم واحد.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا ونس وفيد 19 نظمة الصحة العالمية

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