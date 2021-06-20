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الجزائر تمدد حظر التجوال في 14 ولاية من بينها العاصمة لمدة 21 يوما

02:22 م الأحد 20 يونيو 2021
الجزائر تمدد حظر التجوال في 14 ولاية من بينها العاصمة لمدة 21 يوما

فيروس كورونا

الجزائر – (أ ش أ):

قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الأحد، تمديد إجراءات حظر التجوال المفروض في 14 ولاية من بينها الجزائر العاصمة من منتصف الليل حتى 4 فجرا، لمدة 21 يوما اعتبارا من يوم غد بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، أن الولايات المعنية بالحظر هي الجزائر العاصمة والاغواط وباتنة وبجاية والبليدة وتبسة وتيزيوزو وسطيف وسيدي بلعباس وقسنطينة والمسيلة وورقلة ووهران وبومرداس.

وأوضح البيان أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.

وجددت الحكومة الجزائرية نداءاتها للمواطنين للحفاظ على أقصى درجات اليقظة ومواصلة الحرص بدقة على التدابير الوقائية الموصى بها لمواجهة فيروس كورونا.

هذا المحتوى من

Asha
عبد العزيز جراد فيروس كورونا كوفيد 19 الجزائر

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