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مسئولة أممية: السفينة الغارقة قبالة سواحل سريلانكا تسببت في إحداث ضرر كبير للكوكب

01:18 م الأحد 20 يونيو 2021
مسئولة أممية: السفينة الغارقة قبالة سواحل سريلانكا تسببت في إحداث ضرر كبير للكوكب

الأمم المتحدة

كولومبو- (أ ش أ):

قالت ممثلة الأمم المتحدة في سريلانكا هناء سنجر حمدي، إن غرق سفينة حاويات اشتعلت فيها النيران أثناء نقل مواد كيميائية قبالة العاصمة كولومبو مؤخرا، قد تسبب في إحداث ضرر كبير للكوكب من خلال إطلاق مواد خطرة في النظام البيئي.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أن حالة طوارئ بيئية من هذا النوع تسبب أضرارا كبيرة تهدد حياة وسبل عيش السكان في المناطق الساحلية.

وقالت الأمم المتحدة، في وقت سابق، إنها تنسق الجهود الدولية وتساعد سريلانكا في تقييم الأضرار وجهود التعافي ومنع حدوث مثل هذه الكوارث في المستقبل.

يشار إلى أن السفينة "إكس بريس بيرل" - التي ترفع علم سنغافورة - قد غرقت يوم الخميس الماضي بعد مرور شهر على اندلاع حريق بها، وهو ما أثار مخاوف بشأن كارثة بيئية محتملة.

وتعتقد البحرية السريلانكية أن الحريق نتج عن اشتعال النيران بالمواد الكيميائية التي كانت على متن السفينة - والتي تضمنت 25 طنا من حامض النيتريك ومواد كيميائية أخرى - وتدمر معظمها خلال الحريق .. وقد تسبب الحطام، بما في ذلك الألياف الزجاجية المحترقة وأطنان من الكريات البلاستيكية، بالفعل، في تلويث الشواطئ القريبة.

هذا المحتوى من

Asha
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