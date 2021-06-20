مركز جاماليا الروسي: سبوتنيك - Vيقي من جميع سلالات كورونا المعروفة حاليا

موسكو- (أ ش أ):

أكد مدير مركز (جاماليا) لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، أن لقاح "سبوتنيك - V" يقي من جميع سلالات فيروس "كورونا" المعروفة حاليا.

وقال جينتسبورج، في تصريح لقناة "روسيا ــ 1" التلفزيونية، اليوم الأحد ، " إن الأجسام المضادة، التي يتم الحصول عليها نتيجة استخدام لقاح "سبوتنيك - V"، تحمي من جميع السلالات المعروفة حاليا سواء البريطانية أوالهندية المعروفة باسم دلتا ".

وأضاف: "يمكن إعادة التطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك V" أيضا، حيث لا توجد مشاكل إطلاقا في هذا الأمر"، منوها بأن اللقاح أحادي المكون "سبوتنيك لايت" يستخدم لرفع مستوى الأجسام المضادة بعد عملية التطعيم الأولى أو بعد الشفاء من المرض.

وأشار إلى أن تكرار التطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" سيرفع مستوى الأجسام المضادة وسيوفر الحماية ضد جميع طفرات فيروس "كورونا" المستجد.

وكان جينتسبورج قد أكد أمس السبت على أن إعادة التطعيم مرة أخرى بلقاح "سبوتنيك V" تعتبر عملية آمنة تماما، موضحا كذلك أن لقاح "سبوتنيك لايت"، الذي يتألف من مكون واحد، هو الأنسب لتكرار التطعيم.