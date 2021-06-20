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فرنسا ترفع رسميا حظر التجول الليلي اعتبارا من اليوم

01:11 م الأحد 20 يونيو 2021
فرنسا ترفع رسميا حظر التجول الليلي اعتبارا من اليوم

فرنسا

باريس- (أ ش أ):

أعلنت السلطات في فرنسا رفع حظر التجول الليلي المحدد عند الساعة 11,00 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد)، رسميا، اعتبارا من اليوم الأحد، والذي فرض لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي بعد مرور 3 أيام على إلغاء إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وأضافت القناة أن قرار حظر التجول في فرنسا فرض منذ شهر أكتوبر الماضي، وتم تقديم موعده وتأخيره أكثر من مرة من قبل الحكومة الفرنسية، مشيرة إلى أنه لأول مرة هذا العام، يمكن للفرنسيين الخروج من منازلهم دون قيود.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أعلن في وقت سابق أنه تم تجاوز عتبة 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

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