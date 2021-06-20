نتنياهو يعتزم إخلاء المقر الرسمي لرئيس الوزراء في غضون 3 أسابيع

تل أبيب -(د ب أ):

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إخلاء المقر الرسمي لرئيس الوزراء في غضون ثلاثة أسابيع لإفساح المجال لخليفته نفتالي بينيت لتسلمه.

وأعلن مكتب بينيت أمس أن الجانبين اتفقا على موعد التسليم، وأن يغادر نتنياهو وأسرته المقر الموجود في القدس في العاشر من يوليو القادم.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليومية أن بينيت أراد أن يمنح نتنياهو وأسرته "فترة انتقالية"، بعدما عاشت الأسرة فيه لمدة 12 عاما.

وكان نتنياهو استضاف السفيرة الأمريكية السابقة نيكي هالي في المقر بعد تولي بينيت المنصب، وهي خطوة انتقدتها وسائل الإعلام ووصفتها بأنها "تظهر عدم احترام".

واستغرقت المرة الأخيرة التي اضطر فيها نتنياهو إلى مغادرة المقر، بعد خسارة انتخابات 1999 ، ستة أسابيع. بينما لم يستغرق خليفته إيهود أولمرت سوى ستة أيام للإخلاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت يعتزم استخدام المقر بشكل أساسي للمناسبات الرسمية، بينما ستبقى زوجته وأبناؤه الأربعة في منزلهم في رعنانا بالقرب من تل أبيب.

وأدت حكومة بينيت اليمين الدستورية أمام البرلمان الأسبوع الماضي.