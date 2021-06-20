رئيسة تايوان تشكر الولايات المتحدة لتبرعها بلقاح موديرنا ضد كورونا

تايبيه- (أ ش أ):

أعربت رئيسة تايوان تساي إنج ون، اليوم الأحد، عن شكرها للولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبرعها بـ 2.5 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا للبلاد.

وقالت ون، وفقا لصحيفة (فوكس تايوان) المحلية، إن "الولايات المتحدة صديق حقيقي يدعم الشعب التايواني"، موضحة أنه من المقرر أن تصل شحنة ظهر اليوم تشمل 750 ألف جرعة كانت قد تعهدت بها أمريكا في 6 يونيو الجاري.

وعبرت عن امتنانها لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعمها القوي للشعب التايواني، كما شكرت مسؤولي الشؤون الخارجية في تايوان لسعيهم للحصول على اللقاحات والقتال من أجل صحة الناس في تايوان.

ودعت أحزاب المعارضة في تايوان إلى العمل مع الحكومة لتشجيع الناس على التطعيم وتجنب الشائعات المحيطة بلقاحات كوفيد-19، مضيفة أن الهدف الأسمى الآن هو حماية الناس من المرض.

وفي سياق متصل، سجلت تايوان، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 14 ألفا و5 حالات .

وذكر مركز مكافحة الأوبئة المركزية، وفقا للصحيفة اليوم، أن تايوان سجلت 11 وفاة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 549 شخصًا.

وأوضح المركز أن هناك 5 رجال و6 سيدات ضمن حالات الوفيات الجديدة، مشيرا إلى تزايد حالات الإصابة في البلاد بشكل مأساوي.