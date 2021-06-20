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المكسيك: مقتل 15 شخصا في هجمات مسلحة بمدينة "رينوسا" الحدودية

08:15 ص الأحد 20 يونيو 2021
المكسيك: مقتل 15 شخصا في هجمات مسلحة بمدينة "رينوسا" الحدودية

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلن مسئولون محليون في المكسيك مقتل 15 شخصا على الأقل في هجمات متعددة شنها مسلحون كانوا يستقلون مجموعة من السيارات في عدة أحياء بمدينة "رينوسا" الحدودية.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد عن وكالة "تاماوليباس" الحكومية المنسقة لقوات الأمن إن الهجمات بدأت في عدة أحياء في الجزء الشرقي من المدينة المتاخمة لمدينة "ماكالين" بولاية "تكساس" الأمريكية.
ودفعت عمليات إطلاق النار والهجمات قوات الجيش والحرس الوطني وشرطة ولاية "تاماوليباس" وغيرها من الأجهزة المعنية إلى التحرك..حيث ذكرت السلطات أنها احتجزت شخصا كانت برفقته سيدتان على ما يبدو أنهما مختطفتان، كما أعلنت مصادرة 3 سيارات.
يذكر أنه عادة ما تسيطر عصابة "جلف" على النشاط الإجرامي في هذه المنطقة، إلا أنه توجد أيضا انقسامات داخل هذه العصابة.

هذا المحتوى من

Asha
المكسيك هجمات مسلحة مدينة رينوسا قوات الأمن

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