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مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انهيار مبنى بالصين

07:37 ص الأحد 20 يونيو 2021
مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انهيار مبنى بالصين

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
قتل 3 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى جنوبي وسط الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد فيما لا يزال هناك العديد محاصرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرالتلفزيون المركزي الصيني الحكومي أن المبنى السكنى الذي يقع بمدينة تشنتشو بمحافظة روتشينج في مقاطعة هونان انهار بعد منتصف الليل بقليل.

ومن بين قاطني المبنى البالغ عددهم 27 شخصا، تمكن 15 من الفرار وحوصر 12 آخرين تحت الأنقاض.

تم استدعاء المئات من عمال الإنقاذ وتم انتشال عشرة من المحاصرين حتى الآن. ولا يزال 7 يخضعون للعلاج في المستشفى بينما تأكد وفاة ثلاثة أشخاص.

حادث انهيار مبنى الصين وسائل إعلام رسمية

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