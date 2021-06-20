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الرئيس العراقي: نعاني من اختناقات سياسية خطيرة

03:38 ص الأحد 20 يونيو 2021
الرئيس العراقي: نعاني من اختناقات سياسية خطيرة

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد - (أ ش أ):
قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إن العراق أمام استحقاقات كبيرة في التمهيد لعقد سياسي جديد؛ ويعاني من اختناقات سياسية خطيرة بحاجة إلى حلول خارج المألوف.
وأضاف صالح - في كلمة خلال ملتقى (بحر العلوم) للحوار الذي عقد في بغداد، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "من المهم الاستفادة من النخب الأكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد".
وأشار إلى أن مشروع العراق يجب ان يكون مشروعا وطنيا من الداخل عبر التأسيس لدولة مقتدرة ومحترمة تخدم مواطنيها وتسخر موارد البلد لخدمتهم وتكون في أمن مع شعبها وجوارها.

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العراق برهم صالح عقد سياسي جديد

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