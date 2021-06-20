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الرئيس التركي يرحب بقرار روسيا استئناف الرحلات الجوية مع بلاده

03:36 ص الأحد 20 يونيو 2021
الرئيس التركي يرحب بقرار روسيا استئناف الرحلات الجوية مع بلاده

رجب طيب أردوغان

أنقرة - (د ب أ):
رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت بقرار روسيا استئناف الرحلات الجوية مع بلاده.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن أردوغان قال خلال افتتاح فندق في أنطاليا: " دول أخرى ترفع بلادنا تدريجيا من قوائم الحظر. نرحب بقرار روسيا الذي جاء بعد قرار مماثل لفرنسا".

وكانت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي قد قالت للصحفيين يوم الجمعة أنه سيجري استئناف الرحلات الجوية مع تركيا اعتبارا من 22 يونيو الجاري.

وكانت روسيا قد فرضت قيودا على الرحلات الجوية إلى تركيا اعتبارًا من 15 أبريل الماضي بسبب زيادة اعداد الإصابة بفيروس كورونا هناك.

رجب طيب أردوغان استئناف الرحلات الجوية روسيا

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