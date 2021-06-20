الممثل الأمريكي ويل سميث يعلن عن إصدار مذكراته

لوس أنجلوس - (د ب أ):

أعلن الممثل الأمريكي ويل سميث أن مذكراته الشخصية المرتقبة ستصدر تحت اسم "ويل".

وكتب الممثل متعدد المواهب عبر صفحته على انستجرام يوم السبت :"أعلم أن هذا غريب ولكن هذا كتابي. لقد كان عملاً من الحب. لقد عملت عليه خلال العامين الماضيين. أخيرا أصبح جاهزا".

ومن المقرر طرح الكتاب في الأسواق في 9 نوفمبر المقبل، عبر دار بينجوين للنشر.