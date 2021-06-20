الممثل الأمريكي ويل سميث يعلن عن إصدار مذكراته
لوس أنجلوس - (د ب أ):
أعلن الممثل الأمريكي ويل سميث أن مذكراته الشخصية المرتقبة ستصدر تحت اسم "ويل".
وكتب الممثل متعدد المواهب عبر صفحته على انستجرام يوم السبت :"أعلم أن هذا غريب ولكن هذا كتابي. لقد كان عملاً من الحب. لقد عملت عليه خلال العامين الماضيين. أخيرا أصبح جاهزا".
ومن المقرر طرح الكتاب في الأسواق في 9 نوفمبر المقبل، عبر دار بينجوين للنشر.
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