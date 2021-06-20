Masrawy logo white

الممثل الأمريكي ويل سميث يعلن عن إصدار مذكراته

02:44 ص الأحد 20 يونيو 2021
الممثل الأمريكي ويل سميث يعلن عن إصدار مذكراته

ويل سميث

لوس أنجلوس - (د ب أ):
أعلن الممثل الأمريكي ويل سميث أن مذكراته الشخصية المرتقبة ستصدر تحت اسم "ويل".

وكتب الممثل متعدد المواهب عبر صفحته على انستجرام يوم السبت :"أعلم أن هذا غريب ولكن هذا كتابي. لقد كان عملاً من الحب. لقد عملت عليه خلال العامين الماضيين. أخيرا أصبح جاهزا".

ومن المقرر طرح الكتاب في الأسواق في 9 نوفمبر المقبل، عبر دار بينجوين للنشر.

ويل سميث مذكرات شخصية مذكرات ويل انستجرام

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:38 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا