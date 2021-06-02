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سفير مصر بالرياض يبحث مع رئيس هيئة الطيران السعودية استعادة حركة السفر بين البلدين لطبيعتها

11:54 م الأربعاء 02 يونيو 2021
سفير مصر بالرياض يبحث مع رئيس هيئة الطيران السعودية استعادة حركة السفر بين البلدين لطبيعتها

السفير أحمد فاروق

السعودية - (أ ش أ)

بحث السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني.

ذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول العمل على استعادة حركة السفر بين مصر والسعودية لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا بما ينعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

وأثنى السفير المصري - خلال اللقاء - على التعاون المتنامي بين السلطات المعنية بالطيران المدني في البلدين، مؤكدًا الجاهزية لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقع قدومها من الأشقاء السعوديين إلى بلدهم الثاني مصر خلال فترة الصيف.

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أحمد فاروق سفير مصر بالرياض هيئة الطيران السعودية السعودية

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