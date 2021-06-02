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مكتب الرئيس الإسرائيلي: بينيت سيكون رئيسًا للوزراء بالتناوب مع لابيد

11:16 م الأربعاء 02 يونيو 2021
مكتب الرئيس الإسرائيلي: بينيت سيكون رئيسًا للوزراء بالتناوب مع لابيد

رئيس اسرائيل رؤوفين ريفلين

وكالات

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء الأربعاء، أن نفتالي بينيت سيكون رئيسًا للوزراء بالتناوب مع يائير لابيد، حسبما ذكرت العربية.

وتمكن زعيم حزب "يش عتيد" يائير لابيد، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قبل انتهاء المهلة المحددة له لتشكيل الحكومة، في تشكيل ائتلاف حاكم، وأبلغ رئيس دولة الاحتلال به.

وبذلك يتناوب الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الجديد يائير لابيد وزعيم "يمينا" نفتالي بينت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية.

ومن المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الرابع عشر من الشهر الجاري، وقبل أداء اليمين يجب أن تصوت أغلبية بسيطة من أعضاء الكنيست (120 عضوا) لصالح الائتلاف الجديد.

ومع أداء هذه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ستنتهي حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

رؤوفين ريفلين الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت يائير لابيد يش عتيد

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