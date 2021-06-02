"إكسيوس": تقدم ضئيل بين واشنطن وطهران في محادثات فيينا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشفت مصادر مُطلعة، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإيران حققتا تقدما ضئيلا للغاية حتى الآن في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة في فيينا حول استعادة اتفاق إيران النووي، مع اقتراب انتخابات إيران الرئاسية، حسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وأشار الموقع في تقرير خاص نقلا عن مصدرين مُطلعين على المحادثات، دون الكشف عن هويتهما، إلى أنه خلال الأيام الأخيرة لم يتم تحقيق تقدم يُذكر في قضايا هامة مثل تطوير إيران لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة والتي بإمكانها تقليل الوقت بشكل كبير في إنتاج اليورانيوم المُخصب الذي يستخدم لتطوير أسلحة نووية.

وذكر الموقع أن صدى المحادثات في إيران خلف تصريحات متناقضة بعض الشيء، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني استمر في التعبير عن تفائله في خطاب، اليوم الأربعاء، قائلا إن القضايا الأساسية تم الاتفاق عليها، لكن رئيس فريق التفاوض الإيراني عباس أراغاشي لم يكن على نفس المستوى من التفاؤل هذا الأسبوع.

وأشار الموقع إلى أن الجولة الخامسة من المحادثات ستنتهي، اليوم الأربعاء، باجتماع بين إيران والموقعين الآخرين على الاتفاق النووي باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتحديد الخطوات التالية، ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت المحادثات ستستمر أم ستتوقف لحين إقامة انتخابات إيران.

ورجح الموقع أن تعزز انتخابات إيران، التي ستعقد في 18 يونيو الجاري، موقف المحافظين، مع توقعات بأن يكون رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، هو الأقرب للفوز في الانتخابات.