لابيد يبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه تمكن من تشكيل الحكومة

وكالات

أبلغ زعيم حزب "يش عتيد" يائير لابيد، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قبل انتهاء المهلة المحددة له لتشكيل الحكومة، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بنجاحه في تشكيل الحكومة، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتمكن لابيد في الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة الممنوحة له من التوصل إلى اتفاق مع عددًا منت الأحزاب لتشكيل ائتلاف للإطاحة برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي حال إتمام الصفقة نهائيا، من المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الجديد يائير لابيد وزعيم "يمينا" نفتالي بينت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية.

ووضع لابيد اللمسات الأخيرة على اتفاقه الائتلافي مع حزب "أزرق أبيض" بزعامة وزير الدفاع بيني جانتس، حيث توصل الطرفان إلى اتفاقات "بشأن الخطوط العريضة للحكومة والقضايا الجوهرية المتعلقة بتعزيز الديمقراطية"، كما جاء في بيان مشترك صدر عن الحزبين صباح الأربعاء.

ومن المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الرابع عشر من الشهر الجاري، وقبل أداء اليمين يجب أن تصوت أغلبية بسيطة من أعضاء الكنيست (120 عضوا) لصالح الائتلاف الجديد.

ومع أداء هذه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ستنتهي حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وحسب تقارير إعلامية، فإن ائتلاف لبيد يضم حزب يمينا اليميني المتطرف برئاسة نفتالي بينيت الذي أصبح بمثابة رمانة الميزان بعد الانتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من مارس الماضي، وذكرت هذه التقارير أن لبيد وبينيت اتفقا على تبادل رئاسة الائتلاف الجديد حيث سيتولى وزير الدفاع السابق بينيت هذا المنصب أولا لمدة عامين ثم يخلفه لبيد لنفس المدة.